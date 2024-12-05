Konya’daki galerici cinayetinde yeni gelişme

Konya'da 20 Kasım Çarşamba akşamı yaşanan cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Olay!
Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler sokakta komşu esnaflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle gerilim vardı. iddialara göre oto kiralama işi yapan Süleyman K. ile amcası İbrahim K., galerici Muhammed Paytar ile tartışmaya başladı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Muhammed Paytar tabancayla vurularak yaralandı. Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Paytar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler yakalandı!
Cinayet sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Süleyman K., İbrahim K. ve olay sırasında iş yerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayetle ilgili yeni gelişme!
6 kişinin tutuklandığı galerici cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı. 20 Kasım akşamı yaşanan cinayette tutuklu sayısı 8'e yükseldi.
(Mustafa İlker Şen)