Konya’daki küçük İsveç! Sadece bir mektupla her şey değişti

1960'lı yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya büyük bir işçi akını başladı.

Bu kervana Konya'nın Kulu ilçesi de katıldı. Kulu ilçesi, 1960 yıllarda kasabayken verdiği göçlerle birlikte kaderi de değişti. Kulu'dan önce küçük bir işçi kafilesi 1965'te İsveç'e gitti.

Kulu'dan İsveç'e gitti mektup yolladı

İlkini, aralarında Abdullah Yücel'in de olduğu 5 kişilik ikinci bir kafile izledi. Uzun bir yolculuktan sonra İsveç'e varan Yücel, arkadaşına mektup yazarak şu ifadeleri kullandı; Kulu'da herkese söyle de duysunlar... İsveç'te aş var, İsveç'te iş var, İsveç'te para var, durmasın gelsinler!

İsveç'te Konyalı 60 bin nüfus var!

Mektuptan kısa süre sonra çalışabilecek durumda olan Kululu gençler İsveç'e gitmek için yollara düştü. İsveç'e gidip düzenini kuranlar ailesinin diğer fertlerini de yanlarına aldırdı. Böylece İsveç'teki Kululuların sayısı günümüzde 60 bini geçti.

İsveç'te parti kurdu Kulu'da oy istedi!

İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobi ile mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçilerin oyunu alabilmek için seçim çalışması yürüttü. Kulu ilçesinde cadde cadde, sokak sokak gezerek ve billboardlara kendisini ve partisini tanıtan afişler astırarak oy istedi.

Yazın baba ocağına dönüyorlar

Nüfusunun iki katından fazlası yurt dışında yaşayan "Kuluforniya" olarak anılan Konya'nın Kulu ilçesine her yıl yaz tatilini geçirmek için dönen gurbetçiler, baba ocağında özlem giderirken ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor.

(Mustafa İlker Şen)