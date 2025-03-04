Konya’daki özel gereksinimli bireyler iftarda buluştu

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programında özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından Konya'daki özel gereksinimli vatandaşlara ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Geleneksel olarak düzenlenen Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki iftar programı öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı üyelerinin verdiği mini konser büyük beğeni topladı.

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ben de Varım” sloganıyla özel gereksinimli çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

"DÜN, BUGÜN NASIL YANINIZDAYSAK, İNŞALLAH BUNDAN SONRA DA YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Burada bulunan tüm insanlarımızın hayatlarında farklı imtihanları, farklı sıkıntıları var. Dün, bugün nasıl yanınızdaysak, inşallah bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"BU GÜZEL MANZARA KONYA'MIZIN BİRLİK, BERABERLİK RUHUNUN BİR YANSIMASI”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, herkesin Ramazan ayını tebrik ederek, "Değerli aileler; sizlerin ne sıkıntılar çektiğini hepimiz yakından şahidiz. Bunun için tüm belediyeler olarak sizlerin sıkıntılarını azaltmak için gerekli çalışmalarımızı da yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİZ HER ZAMAN GÜZEL KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Böyle güzel bir iftar sofrasında engelsiz gençlerimizle, engelsiz hemşehrilerimizle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Biz her zaman güzel kardeşlerimizle birlikteyiz, beraberiz. Onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"SEVGİNİN VE DAYANIŞMANIN HER TÜRLÜ ENGELİ AŞACAĞINA İNANIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da dezavantajlı bireyleri, toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini kaydederek, "Sizler, hayata farklı bir pencereden bakmanın, engellerin üstesinden gelmenin; azmin ve başarının en güzel örneklerisiniz. Mevlâna Hazretleri; ‘Gerçekten gönülden gönüle bir pencere vardır. İki insan birbirine gönülden bağlanınca artık birbirinden ayrı değildir. Aralarında uzaklık bulunsa da gönülleri beraberdir' buyurur. Bizim sizlere muhabbetimiz tıpkı böyledir. Sizlere gönül penceremizden bakıyor, sizlerle gönül köprüleri kurmanın gayretini veriyoruz. Çünkü biz, birlikten kuvvet doğacağına, sevginin ve dayanışmanın her türlü engeli aşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

"HERKESİ KUCAKLAYAN BİR HİZMET ANLAYIŞIYLA YARINLARA YÜRÜYORUZ”

"Konya Modeli Belediyecilik” adını verdikleri anlayışla, Konya'nın hiçbir kesimini geride bırakmadan, herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla yarınlara yürümenin haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Altay, davetlerine icabet eden tüm konuklara, özel bireylere ve ailelerine teşekkür etti.

"RAMAZAN'IN BEREKETİNİ PAYLAŞMAK İÇİN BU SOFRADA BULUŞTUK”

Konya Valisi İbrahim Akın ise, dezavantajlı bireylerin hayatın her safhasında gösterdiği sabır ve mücadele azminin kendilerine ilham olduğunu vurgulayarak, "Ramazan da sabrın, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olarak bizlere bu değerleri hatırlatıyor. İşte bu yüzden, Ramazan'ın bereketini paylaşmak, ekmeğimizi bölüşüp gönüllerimizi bir etmek için bu sofrada buluştuk. Valiliğimiz koordinesinde dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek iftar programımızın düzenlenmesinde emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, CHP Konya Milletvekilleri Barış Bektaş ve Ali Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, protokol üyeleri, engelli derneklerinin başkanları, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi