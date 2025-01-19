Konya’daki şüpheli ölümde YENİ GELİŞME! Sağlık çalışanı evinde ölü bulunmuştu

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 48 yaşındaki sağlık çalışanı evinde ölü bulundu. Sağlık çalışanının ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan soruşturma sonucunda 48 yaşındaki sağlık çalışanının ölüm nedeninin beyin kanaması olduğu öğrenildi.
Olay, 7 Ocak tarihinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Beyhekim Devlet Hastanesinde çalışan 48 yaşındaki Fatih Aytekin'in işe gitmemesi üzerine arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler Fatih Aytekin'in cansız bedeniniyle karşılaştı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK BULUNDU
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından 48 yaşındaki Fatih Aytekin'in ölümü şüpheli bulundu. Yeni İstanbul Caddesindeki rezidansa çağrılan polis olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Beyhekim Devlet Hastanesinde laboratuvar bölümünde çalıştığı öğrenilen Fatih Aytekin'in kesin ölüm sebebi belli oldu. Edinilen bilgiye göre Aytekin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
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