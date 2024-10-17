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Konya’daki zincir market yumurta fiyatını dibe çekti! 30’lu yumurta 84.95 TL

Konya’daki zincir market yumurta fiyatını dibe çekti! 30’lu yumurta 84.95 TL

Uyguladıkları kampanyalarla müşterilerinin takdirini kazanan Kocaman Alışveriş Merkezleri yeni indirimli ürünler kataloğunu paylaştı. Kocaman AVM'de özellikli yumurta ve tereyağının fiyatı dikkat çekti. Belirli ürünlerde uygulanan indirim 16-20 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.

İşte Kocaman AVM'de indirime giren ürünler:

Çayırbağı Köy Peyniri: 88.99 TL

Devlebey Tulum Peyniri: 84.99 TL

Çayırbağı Tereyağı: 264.99 TL

Alibey Zeytin: 149.99 TL

Halilağa Zeytin: 139.95 TL

30'lu L Boy Yumurta: 84.95 TL

Dana Sucuk: 299.95 TL

Çokokrem: 49.95 TL

Torku Süt: 24.95 TL

Tirebolu 42 Çay: 139.95 TL

Has Kahve: 34.95 TL

Türkşeker 5 kg:154.95 TL

Aroma 27‘li Meyve Suyu: 89.95 TL

Tukaş Domates Salçası: 159.95

Kuzeyden 12'si Su: 34.95 TL

Peros 10 kg Çeşitleri: 239.95 TL

Peros Sıvı Deterjan: 109.95 TL

Flodex El Sabunu Çeşitleri: 39.95 TL

Elidor Şampuan Çeşitleri: 69.95 TL

Flodex T.Kâğıdı: 119.95 TL

Flodex K.Havlu: 94.95 TL

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Yumurta fiyatı #Konya Market indirimleri #Kocaman AVM

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