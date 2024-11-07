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Konya’dan “sıfır atık’’ için yoğun gayret!

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’dan “sıfır atık’’ için yoğun gayret!
Karatay Belediyesi, “Sanayi Atıkları Yönetim Toplantısı”na ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü, Meram ve Selçuklu Belediyeleri işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıda; sanayilerdeki üretimler sonucu oluşan imalat atıklarının çevreye zarar vermeden ayrıştırılarak toplanması, bertaraf edilmesi veya geri dönüşüme kazandırılabilmesi ile yeni saha uygulamaları ve denetimlerine yönelik olarak sanayi sitelerinin yönetimleri ile temsilcileri bilgilendirildi.

"Sıfır Atık” konusundaki proje ve uygulamalarıyla önemli bir mesafe kat eden Karatay Belediyesi, önemli bir programa daha ev sahipliği yaptı. 

KARATAY, SANAYİ ATIKLARI YÖNETİM TOPLANTISI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sanayilerde üretim prosesleri sonucunda oluşan imalat atıklarının çevre mevzuatları kapsamında yönetilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyeleri işbirliğiyle "Sanayi Atıkları Yönetim Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdür Yardımcısı Özgür Somuncu, Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Mehmet Akif Belen, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ile Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyeleri'nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürleri, Zabıta Müdürlükleri ile Konya'daki sanayi sitesi yönetimlerinin temsilcileri katıldı. 

SANAYİCİ SANAYİ ATIKLARI YÖNETİMİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Toplantıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü temsilcileri ile Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı temsilcileri, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyeleri'nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürleri; çevre mevzuatları çerçevesinde atığın ve atık türlerinin ne olduğu, atıkların bertaraf ve geri kazanım yöntemleri, atık üreticisinin ve sahibinin yükümlülükleri, ilçe belediyelerinin toplamakla yükümlü olduğu atıklar ve bilgilendirme sonrasında sahada yürütülecek çalışmalar hakkında Konya'nın sanayi siteleri yönetimleri ve temsilcilerine yönelik olarak ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı. 

Yine söz konusu toplantıda; önümüzdeki günlerde sanayicilere yönelik olarak başlatılacak yerinde eğitim ve bilgilendirme çalışmasının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Entegre Çevre Bilgi Sistemi uygulamasının nasıl kullanılacağı, Atık Taşıma Talebi'nin (MOTAT) nasıl oluşturulacağı, Atık Beyan Sistemi, belediyelerin toplamakla sorumlu olduğu atık türleri ile daha sonra yapılacak saha denetimleri ve bunun sonucundaki olası idari yaptırımlar gibi daha birçok konuda yapılacak bilgilendirilme çalışmaları hakkında da sunumlar gerçekleştirildi.

(Mustafa İlker Şen)

 

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