Konya’dan Tunceli’ye ulaşım desteği: 2 yeni otobüs hizmete girdi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine 30 ve 25 koltuk kapasiteli, engelli kullanımına uygun 2 otobüs tahsis edildi.
Tahsis edilen otobüsler Tunceli'ye getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
Kaynak: İHA
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine 30 ve 25 koltuk kapasiteli, engelli kullanımına uygun 2 otobüs tahsis edildi.
Tahsis edilen otobüsler Tunceli'ye getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
Kaynak: İHA
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