GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya Hava Durumu İlçe İlçe | Meteoroloji’den Konya’ya sis ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat: Önce sis sonra kar

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Hava Durumu İlçe İlçe | Meteoroloji’den Konya’ya sis ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat: Önce sis sonra kar
Meteoroloji son dakika Konya hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Konya’da kar olan yerler neresi ilçe ilçe paylaşıldı. Konya’da kar yağışı için tarih verildi. Konya’da kar var mı, Konya’da kar olan yerler neresi, Konya’da kar nerede var, Konya’da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu

Konya genelinde hafta sonu sisli hava etkili olurken, yeni haftada karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya'nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Meram hava durumu, Selçuklu hava durumu, Karatay hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Konya'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Konya'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya'ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 15-19 Şubat arası Konya, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram  ve diğer ilçelerin hava durumu.. 

KONYA'DA HAFTA SONU SİS ETKİLİ OLACAK

15 Şubat Cumartesi ve 16 Şubat Pazar günleri Konya'nın 31 ilçesinde sisli hava hakim olacak. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

15 Şubat Cumartesi

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

18 Şubat Salı günü kent genelinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışların özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

18 Şubat Salı

(18 Şubat Salı Konya Hava Durumu)

19 ŞUBAT'TA HAFİF KAR YAĞIŞI

19 Şubat Çarşamba günü ise Konya genelinde hafif kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece saatlerinde buzlanma riski de bulunuyor.

Yetkililer, vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 7°

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°

16 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°

17 Şubat 2025 Pazartesi Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°

18 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 12°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

  • #Konya’da kar var mı #Konya’da kar olan yerler neresi #Konya’da kar nerede var #Konya’da kar yağar mı? #konya hava durumu #konya kar

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER