KONYA HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji’den güncel tarih geldi: Konya’nın 31 ilçesine lapa lapa kar yağacak!

Meteoroloji Konya hava durumu verilerini güncelledi. Alınan güncel Konya hava durumu raporlarına göre Konya'da 12 Şubat Çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.
Konya'da hafta sonundan itibaren sisli hava etkisini gösterecek.
KONYA'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji tahminlerine göre, 8 Şubat Cumartesi gününden 11 Şubat Salı gününe kadar şehir genelinde yoğun sis bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
KONYA'YA KAR GELİYOR!
12 Şubat Çarşamba günü ise Konya'nın 31 ilçesinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, kar yağışının bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Yetkililer, sis ve kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların önlem alması gerektiğini vurgularken, hava durumunun yakından takip edilmesi öneriliyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°
Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 1°
9 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°
10 Şubat 2025 Pazartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°
11 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 4°
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
(Meltem Gürbüz)