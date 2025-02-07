GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

KONYA HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji’den güncel tarih geldi: Konya’nın 31 ilçesine lapa lapa kar yağacak!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
KONYA HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji’den güncel tarih geldi: Konya’nın 31 ilçesine lapa lapa kar yağacak!
Meteoroloji verileri duyurdu.. Konya’ya kar geliyor. Meteoroloji’den alınan güncel raporlara göre Konya’ya bu tarihte kar yağacak. Konya’ya ne zaman kar yağacak, Konya’da hafta sonu hava nasıl? İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Konya hava durumu verilerini güncelledi. Alınan güncel Konya hava durumu raporlarına göre Konya'da 12 Şubat Çarşamba günü kar yağışı etkili olacak. 

Resim

Konya'da hafta sonundan itibaren sisli hava etkisini gösterecek.

KONYA'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji tahminlerine göre, 8 Şubat Cumartesi gününden 11 Şubat Salı gününe kadar şehir genelinde yoğun sis bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Konya'da sağanak ve kar etkili oluyor

KONYA'YA KAR GELİYOR! 

12 Şubat Çarşamba günü ise Konya'nın 31 ilçesinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, kar yağışının bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Yetkililer, sis ve kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların önlem alması gerektiğini vurgularken, hava durumunun yakından takip edilmesi öneriliyor.

12 Şubat Çarşamba

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 1°

9 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°

10 Şubat 2025 Pazartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

11 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 4°

 

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

  • #konya #konya hava durumu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER