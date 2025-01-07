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Konya İl Emniyet Müdürü belli oldu!

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Konya İl Emniyet Müdürü belli oldu!
Konya Emniyet Müdürlüğü’ne Maksut Yüksek getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.

Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

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Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kimdir?
Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kimdir? Haberi görüntüle

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • KO
    Kemal Özek
    2 saat önce

    Hayırlı olsun Konyamıza

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