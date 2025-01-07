Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kimdir?

Resmi Gazete’de yer alan kararla Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne Maksut Yüksek atandı. Peki, Maksut Yüksek kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025/1 sayılı kararıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine Maksut Yüksel atandı.

Maksut Yüksek kimdir?

1 Ağustos 1972 yılında Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğan Maksut Yüksek, 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olup İstihbarat Daire Başkanlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sırası ile değişik rütbelerde İstihbarat Daire Başkanlığı, Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdür V. ve Personel Daire Başkanlığında Özlük İşlemleri Şube Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24 Kasım 2016 - 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında Daire Başkanı, 28 Mayıs 2018-31 Mart 2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişliği, 31 Mart 2021 03 Ağustos 2023 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

02 Ağustos 2023 tarihli 501187 sayılı Bakanlık Makam Onay'ı ile Güvenlik Daire Başkanı olarak atandı.

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİ) Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans, İstinye Üniversitesinde İşletme Havacılık Güvenliği alanında Yüksek Lisans olmak üzere mesleki alanda çok sayıda eğitim uzmanlığı bulunmaktadır.

Yüksek, evli ve 2 çocuk babasıdır.