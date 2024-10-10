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Konya İl Jandarma Komutanlığı’ndan 7/24 sanal devriye faaliyetleri: 1.006 site ve hesaba işlem yapıldı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya İl Jandarma Komutanlığı’ndan 7/24 sanal devriye faaliyetleri: 1.006 site ve hesaba işlem yapıldı
Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

23 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda, toplamda 5.138 sosyal medya ve URL adresinde araştırma yapıldı.

Bu çalışmalar sonucunda:

- 552 yasadışı bahis sitesi,

- 454 müstehcen içerik paylaşan site olmak üzere toplamda 1.006 site ve hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işlem başlatıldı.

Konya'da sanal devriye 7/24 faaliyette!

Ayrıca, Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan ve adli makamlara gönderilen 14 adet Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) kapsamında:

- 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet,

- 3 Nitelikli Dolandırıcılık,

- 10 Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarına dair incelemeler başlatıldı.

Jandarma, internet üzerindeki suç faaliyetlerine karşı kesintisiz çalışmalara devam ediyor ve ilgili makamlarla işbirliği içinde suçları engellemeye yönelik adımlar atıyor.

(Sibel Elmas)

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