Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri uyardı! Son başvuru tarihini kaçırmayın

2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2024 Salı günü mesai bitiminde sona erecek. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini hatırlatarak, aksi halde tarımsal desteklerden faydalanamayacaklarını vurguladı.
Başvurular nereden yapılabilir?
Üreticiler, başvurularını arazilerinin bulunduğu il veya ilçe tarım müdürlüklerine doğrudan yapabiliyor. Ayrıca, daha önce ÇKS kaydı bulunan ve arazi bilgilerinde değişiklik olmayan üreticiler e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Ancak, ilk kez kayıt olacak veya arazi bilgilerinde değişiklik yapacak çiftçilerin ilçe müdürlüklerine gitmesi gerekiyor.
Ürün güncelleme başvuruları için tarihler belirlendi
ÇKS'ye başvuran çiftçiler, 2025 yılı ürün güncelleme işlemlerini 15 Mart-15 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya ilçe tarım müdürlüklerinde gerçekleştirebilecek.
Destekleme sistemi değişiyor
2025 üretim yılı itibarıyla yeni destekleme modeli uygulanacak. Tarımsal destekler "Temel Destek" ve "Planlı Üretim Desteği" olmak üzere iki kategoride ödenecek. Çiftçilere temel destek kapsamında mazot ve gübre maliyetlerinin bir kısmı karşılanacak. Planlama kapsamındaki ürünleri uygun havzalarda üreten çiftçilere ise ek destek sağlanacak.