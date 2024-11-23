Konya’nın 14 ilçesinde 5-20 santim kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Konya'nın güney ilçelerinde 24 Kasım Pazar günü, ilk saatlerden itibaren etkili kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre kar yağışı 5 ila 20 santimetreyi bulacak.
KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLÇELER
Kuvvetli kar yağışının Meram, Karatay, Seydişehir, Yalıhüyük, Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Çumra, Karapınar, Emirgazi, Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olması öngörülüyor.
AKOM UYARDI!
Konya'da beklenen kar yağışı için sosyal medyadan vatandaşlara uyarıda bulunan AKOM şu ifadelere yer verdi;
"4 Kasım Pazar günü, ilk saatlerden itibaren Konya'nın güney ilçeleri (Meram, Karatay, Seydişehir, Yalıhüyük, Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Çumra, Karapınar, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar) çevrelerinde 5-20 cm arasında kuvvetli kar yağışı beklenmektedir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olabilir. Buzlanma ve don olaylarına karşı hazırlıklı olun. Sürücüler zincir, çekme halatı ve gerekli ekipmanlarını hazır bulundurmalıdır. Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur.''
VALİLİK UYARIDA BULUNDU!
Kuvvetli kar yağışlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Konya Valiliği, "ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir'' ifadelerini kullandı.
(Mustafa İlker Şen)