Konya’nın 2024 - 2025 nüfus verileri açıklandı: İşte ilçe ilçe nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 - 2025 yılı nüfus verilerine göre, Konya'nın toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu.
En kalabalık İlçeler şehir merkezinde
Konya'da en fazla nüfusa sahip ilçeler arasında 700 bin 358 kişiyle Selçuklu, 385 bin 432 kişiyle Karatay ve 348 bin 71 kişiyle Meram yer aldı. Bu ilçeler, Konya'nın kent merkezini oluşturuyor ve nüfus artış hızlarında da artış yaşandı.
Bazı ilçelerde nüfus azaldı
Özellikle kırsal ilçelerde nüfus düşüşü dikkat çekti. Yıllık nüfus artış hızına göre en fazla düşüş yaşayan ilçeler arasında binde -162,3 ile Taşkent, binde -74,5 ile Ahırlı ve binde -59,7 ile Çeltik yer aldı.
Beyşehir ve Ereğli nüfusu arttı
Konya'nın önemli ilçelerinden biri olan Beyşehir'de nüfus 79 bin 629'a ulaşırken, Ereğli'de ise 156 bin 253 kişi oldu. Beyşehir'de yıllık nüfus artış hızı binde 7,6 olarak hesaplanırken, Ereğli'de de nüfus artışı devam etti.
Konya ve ilçelerinin 2024 yılı nüfus verileri
|
İL VE İLÇE
|
TOPLAM NÜFUS
|
YLLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI
|
Konya
|
2 330 024
|
4,2
|
Ahırlı
|
4 666
|
-74,5
|
Akören
|
5 857
|
-7,7
|
Akşehir
|
93 719
|
8,3
|
Altınekin
|
14 593
|
-17,5
|
Beyşehir
|
79 629
|
7,6
|
Bozkır
|
25 199
|
-26,9
|
Cihanbeyli
|
50 021
|
-17,9
|
Çeltik
|
9 726
|
-59,7
|
Çumra
|
68 551
|
0,1
|
Derbent
|
4 014
|
-35,7
|
Derebucak
|
5 540
|
-44,1
|
Doğanhisar
|
14 445
|
-25,3
|
Emirgazi
|
7 739
|
-26,3
|
Ereğli
|
156 253
|
15,5
|
Güneysınır
|
9 287
|
-13,7
|
Hadim
|
11 049
|
-36,4
|
Halkapınar
|
4 009
|
-42,5
|
Hüyük
|
15 033
|
-26,1
|
Ilgın
|
53 239
|
-8,8
|
Kadınhanı
|
31 494
|
-11,3
|
Karapınar
|
51 324
|
3,1
|
Karatay
|
385 432
|
25,0
|
Kulu
|
51 794
|
-12,5
|
Meram
|
348 071
|
2,1
|
Sarayönü
|
28 533
|
-15,1
|
Selçuklu
|
700 358
|
6,6
|
Seydişehir
|
66 067
|
2,1
|
Taşkent
|
5 931
|
-162,3
|
Tuzlukçu
|
6 127
|
-66,1
|
Yalıhüyük
|
1 678
|
-99,7
|
Yunak
|
20 646
|
-30,7