Konya’nın 2024 - 2025 nüfus verileri açıklandı: İşte ilçe ilçe nüfusu

Konya’nın 2024 - 2025 yılı nüfusu açıklandı! Konya’da kaç kişi var? En kalabalık ilçesi neresi? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 - 2025 yılı nüfus verilerine göre, Konya'nın toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu.

En kalabalık İlçeler şehir merkezinde

Konya'da en fazla nüfusa sahip ilçeler arasında 700 bin 358 kişiyle Selçuklu, 385 bin 432 kişiyle Karatay ve 348 bin 71 kişiyle Meram yer aldı. Bu ilçeler, Konya'nın kent merkezini oluşturuyor ve nüfus artış hızlarında da artış yaşandı.

Bazı ilçelerde nüfus azaldı

Özellikle kırsal ilçelerde nüfus düşüşü dikkat çekti. Yıllık nüfus artış hızına göre en fazla düşüş yaşayan ilçeler arasında binde -162,3 ile Taşkent, binde -74,5 ile Ahırlı ve binde -59,7 ile Çeltik yer aldı.

Beyşehir ve Ereğli nüfusu arttı

Konya'nın önemli ilçelerinden biri olan Beyşehir'de nüfus 79 bin 629'a ulaşırken, Ereğli'de ise 156 bin 253 kişi oldu. Beyşehir'de yıllık nüfus artış hızı binde 7,6 olarak hesaplanırken, Ereğli'de de nüfus artışı devam etti.

Konya ve ilçelerinin 2024 yılı nüfus verileri

İL VE İLÇE TOPLAM NÜFUS YLLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI Konya 2 330 024 4,2 Ahırlı 4 666 -74,5 Akören 5 857 -7,7 Akşehir 93 719 8,3 Altınekin 14 593 -17,5 Beyşehir 79 629 7,6 Bozkır 25 199 -26,9 Cihanbeyli 50 021 -17,9 Çeltik 9 726 -59,7 Çumra 68 551 0,1 Derbent 4 014 -35,7 Derebucak 5 540 -44,1 Doğanhisar 14 445 -25,3 Emirgazi 7 739 -26,3 Ereğli 156 253 15,5 Güneysınır 9 287 -13,7 Hadim 11 049 -36,4 Halkapınar 4 009 -42,5 Hüyük 15 033 -26,1 Ilgın 53 239 -8,8 Kadınhanı 31 494 -11,3 Karapınar 51 324 3,1 Karatay 385 432 25,0 Kulu 51 794 -12,5 Meram 348 071 2,1 Sarayönü 28 533 -15,1 Selçuklu 700 358 6,6 Seydişehir 66 067 2,1 Taşkent 5 931 -162,3 Tuzlukçu 6 127 -66,1 Yalıhüyük 1 678 -99,7 Yunak 20 646 -30,7



