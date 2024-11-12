GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’nın 2 ilçesinde operasyon! Silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın 2 ilçesinde operasyon! Silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı, Selçuklu ve Beyşehir ilçelerinde suçla mücadeleye yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Selçuklu ilçesinde uyuşturucu operasyonu

6 Kasım 2024 tarihinde Selçuklu ilçesindeki operasyonda, Jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari operasyonlar sonucunda, bir şahsın kullandığı otomobilde 11 adet sentetik galara hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamada, şüpheli şahsın ortaya çıktığı madde ticareti suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyşehir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

7 Kasım 2024 tarihinde Beyşehir ilçesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan operasyonda,1 şahsın iş yeri adresinde uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ve fişek bulundu. Yapılan aramalarda 22 adet 9x19 mm çapında fişek,  13 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi, 1 gram kubar esrar ve 1 gram eroin maddesi bulundu.

Şüpheli şahıslar ifadelerinin toplanmasının ardından serbest bırakıldı.

2 ilçede operasyon!

2 ilçede yapılan operasyonlarda toplam; 11 adet sentetik galara hap, 22 Adet 9x19 mm çapında fişek, 13 Adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi, 1 gram kubar esrar,  1 gram eroin maddesi ele geçirildi.

(Mustafa İlker Şen)

 

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER