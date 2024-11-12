Konya’nın 2 ilçesinde operasyon! Silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı, Selçuklu ve Beyşehir ilçelerinde suçla mücadeleye yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.
Selçuklu ilçesinde uyuşturucu operasyonu
6 Kasım 2024 tarihinde Selçuklu ilçesindeki operasyonda, Jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari operasyonlar sonucunda, bir şahsın kullandığı otomobilde 11 adet sentetik galara hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamada, şüpheli şahsın ortaya çıktığı madde ticareti suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyşehir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
7 Kasım 2024 tarihinde Beyşehir ilçesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan operasyonda,1 şahsın iş yeri adresinde uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ve fişek bulundu. Yapılan aramalarda 22 adet 9x19 mm çapında fişek, 13 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi, 1 gram kubar esrar ve 1 gram eroin maddesi bulundu.
Şüpheli şahıslar ifadelerinin toplanmasının ardından serbest bırakıldı.
2 ilçede operasyon!
2 ilçede yapılan operasyonlarda toplam; 11 adet sentetik galara hap, 22 Adet 9x19 mm çapında fişek, 13 Adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi, 1 gram kubar esrar, 1 gram eroin maddesi ele geçirildi.
(Mustafa İlker Şen)