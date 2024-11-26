Konya’nın 9 ilçesinde Salı günü okullar tatil edildi!

Konya'nın 9 ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü okullar tatil edildi.
Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak 9 ilçede eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
5 İLÇEDE TÜM OKULLAR TATİL
Buna göre Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Derbent ve Taşkent ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
4 İLÇEDE BELİRLİ MAHALLELERE 1 GÜN ARA
Karatay ilçesinde Hayıroğlu, Yağlıbayat, Kızören ve Ağsaklı mahalleleri, Meram ilçesinde İnlice, Hasanşeyh, Erenkaya, Yatağan, Sefaköy, Kızılören ve Sağlık mahalleleri, Sarayönü ilçesinde Dağdere, Meydan, Kınık, Biçer, Konar, Akdoğan mahalleleri ve Haytar Çiftliği bölgesi, Selçuklu ilçesinde Tepekent, Başarakavak, Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı mahallelerinde 26 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.
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