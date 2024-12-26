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Konya’nın başkanlarından Türkmenoğlu’na başsağlığı mesajı!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın başkanlarından Türkmenoğlu’na başsağlığı mesajı!

23. ve 24. Dönem Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu'nun eşi Bünyamin Türkmenoğlu vefat etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımlayarak Türkmenoğlu ailesine desteklerini ilettiler.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, paylaşımında, "23. ve 24. Dönem Milletvekilimiz Sayın Ayşe Türkmenoğlu'nun eşi Bünyamin Türkmenoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerinle başsağlığı diliyorum.Mekânı Cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mesajında, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. 24. Dönem Konya Milletvekilimiz Ayşe Türkmenoğlu'nun vefat eden eşi Bünyamin Türkmenoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi, 23. ve 24. Dönem Konya Milletvekilimiz Sayın Ayşe Türkmenoğlu'nun vefat eden eşi Bünyamin Türkmenoğlu'na Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi, 23. ve 24. Dönem Konya Milletvekilimiz Ayşe Türkmenoğlu Hanımefendinin eşinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum Bünyamin Türkmenoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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