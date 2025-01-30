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Konya’nın bilgiye açılan kapısı olacak! Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın bilgiye açılan kapısı olacak! Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı hızla devam eden, Türkiye’nin ilk sıfır karbon binası olacak Şehir Kütüphanesi’nde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Hem çevreci hem de modern mimarisiyle Konya'nın bilgiye açılan kapısı olacak Şehir Kütüphanesi'nde fiziki tamamlanma oranının yüzde 35 olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konya'nın bilgiye açılan kapısı olacak kütüphane inşaatında mevcut ağaçların formuna göre yapıyı şekillendirerek yeşil dokuyu koruyoruz. Hızla yükselen Şehir Kütüphanemiz Türkiye'nin en güzel yapılarından biri olacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski belediye binasının yerinde inşaatı sürdürülen Türkiye'nin ilk Sıfır Karbon binası özelliğine sahip Şehir Kütüphanesi hızla yükseliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, altyapıdan üst yapıya kadar Konya için vizyon projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 

TÜRKİYE'NİN SIFIR KARBON BİNALARININ İLK ÖRNEĞİ OLACAK

Deprem yeterliliği olmadığı için daha önce yıktıkları eski belediye binası alanının Konya'nın en değerli alanlarından birisi olduğunu ve bu alanda çocuklar ve gençler çok güzel bir proje yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Yapımını sürdürdüğümüz Şehir Kütüphanemiz; geniş kütüphane alanı, dijital kütüphane, ders çalışma alanları ve etüt merkezleri ile her yaştan insanımıza hitap edecek bir kültür ve eğitim yuvası olacak. Projenin en önemli özelliklerinden biri de Türkiye'nin sıfır karbon binalarının ilk örneğini sunacak olması. Çok sayıda ağacın bulunduğunu alanda, bu ağaçlara dokunmadan mevcut ağaçların formuna göre yapıyı şekillendirerek yeşil dokuyu da korumuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"KONYA MODELİ BELEDİYECİLİĞİN VİZYON PROJELERİNDEN BİRİ OLACAK”

Öğrenciler ve araştırmacılar için büyük bir fırsat sunacak kütüphanenin, teknolojik altyapısıyla da dikkat çekeceğini vurgulayan Başkan Altay, "Hem çevreci hem de modern mimarisiyle Konya'mızın bilgiye açılan kapısı olacak Şehir Kütüphanesi'nde fiziki tamamlanma oranı yüzde 35 seviyesinde. Bu prestijli proje, tamamlandığında sadece şehrimizin değil, Türkiye'nin en güzel yapılarından biri olacak. Konya Modeli Belediyeciliğin vizyon projeleri arasındaki yerini alacak ve Konya'nın kültürel mirasına değer katacak bu anlamlı eseri en kısa sürede tamamlayarak şehrimize kazandırmayı arzu ediyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesini yaptı.

(Mustafa İlker Şen)

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