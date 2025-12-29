Konya’nın bir ilçesi daha beyaz örtüyle kaplandı: 10 santime ulaşması bekleniyor

Karapınar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Tarımda önemli bir yer tutan Karapınar bu yıl kurak bir kış mevsimi yaşarken, yağan kar çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Kuraklık nedeniyle hem yeraltı su seviyesinin düştüğü hem de ekili ürünlerde verim kayıplarının yaşanması endişeye sebep olurken, gece başlayan kar yağışı, çiftçiler için adeta bir can simidi oldu. Kar yağışının, ilçenin yüksek bölgelerinde 10 santime kadar ulaşması bekleniyor.
