Konya’nın bir ilçesinde beklenen kapalı pazar açıldı! 30 milyon liraya mal oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri açıldı.

Beyşehir'de mevcut pazar yerine yapılan kapalı pazar yeri dualarla açıldı.

Kapalı pazarla birlikte vatandaşlar ve pazarcılar yazın sıcaktan, kışın ise yağmur ve kardan etkilenmeden konforlu bir şekilde alışveriş yapabilecek. Kapalı pazar, hem esnafın daha iyi şartlarda ticaret yapmasına olanak tanıyacak hem de vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş deneyimi sunacak.

"30 milyon liraya mal oldu''

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı konuşmada, pazar yerinin yaklaşık 30 milyon liraya mal olduğunu söyledi. İlçe halkına ve pazarcı esnafa hayırlı olması temennisinde bulunan Bayındır, projelerin devam ettiğini kaydetti.

"Ekibimizle birlikte yürüttüğümüz bir çalışmanın eseridir''

Bayındır, kapalı pazar yerinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek; "Bugün şehrimizin hizmetine açtığımız kapalı pazar yerini biz yaptık. Hiçbir zaman ben demeyen Adil Bayındır, bunu burada da tekrar ediyorum. Bizim ekibimizle birlikte yürüttüğümüz bir çalışmanın eseridir bu. Konuşmamın hemen başında yakın zamanda kaybettiğim anama da bir dua göndermek istiyorum. Çünkü bugün benim için bir mutluluk günü olduğu kadar duygusalda bir gün. Rahmetli anamın seçim öncesi bana resmen tebligat yapar gibi, pazarı bitir oğlum sözleri kulaklarımda. Bizim hastaneye kaldıracağımız Pazartesiyi Salıya bağlayan geceden dört gün evvel cumartesi günü pazarı denetleyen anam, ekmek fabrikasını gören anam ve diğer çalışmalarımızı gören anam,beni telefonla arayarak Allah senin yolunu açık etsin oğlum diyen anama da sizlerden bir Fatiha rica ediyorum' dedi

"Artık pazara gelecek yüzümüz oldu''

Kapalı pazar yerinin bitmesi ile tabir yerindeyse artık pazara gelecek yüzümüz oldu diyen Başkan Bayındır yapılan çalışmanın süreci ile ilgili de bilgi verdi.

Geçtiğimiz dönemde farklı bir proje uygulamak istediklerini ifade eden Başkan Bayındır; "2019-2024 arası Pazar yeri ile ilgili yer altına inelim, bir yer altı otoparkı çıkaralım. Yukarıya da dört katlı otopark yapalım. Şehrin otopark sorununu da çözelim düşüncesindeydik. Ancak maalesef artan maliyetlerle evdeki hesabımız, çarşıya uymadı. Bugünkü haliyle pazar yerimiz 27 milyon beş yüz bin liraya mal oldu. Zemin betonu ve diğer akşamlarla bize toplam maliyeti 30 milyonu buldu” dedi.

Kapalı pazar yeri 6 bin metrekare alana sahip

Kapalı pazar yerinin 6 bin metrekare alana sahip olduğunu ifade eden Başkan Bayındır, "Yapılan yapının her biriniz farkındasınızdır. Çelik konstrüksiyon anlayışında hangi kıstaslar, hangi değerler üzerinde olacaksa onun konduğu yapı, bu yapıdır. Yani bu bir boru değil. Çelik konstrüksiyon mühendislik harikası bir yapı. Buradan şehrime, bölgeme, bölgemin pazarcısına hayırlar getirmesini, pazarımızın bereketler getirmesini yüce Mevladan diliyorum. " diye konuştu.

Pazar yeri dularla açıldı

Pazar yeri kesilen kurban ve yapılan duanın ardından açıldı.

Programa, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Kahraman Şanal, MHP Beyşehir İlçe Başkanı İsmail Soydan, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar, belediye birim amirleri pazarcı esnafı ve vatandaşlar katıldı.