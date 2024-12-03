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Konya’nın bir ilçesinde ücretsiz aile terapisi hizmeti veriliyor!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın bir ilçesinde ücretsiz aile terapisi hizmeti veriliyor!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sosyal hizmet birimi bünyesinde uzman aile danışmanı ve sosyolog eşliğinde ücretsiz aile terapisi hizmeti sunuluyor. 

Üç yıl önce kurulan birimde bugüne kadar 258  kişiye aile danışmanlığı, 110 kişiye çift terapisi, 141 kişiye de birey terapisi yapıldı.

 Bu hizmetle aile içi iletişimi güçlendirmek, olası sorunların çözümüne katkı sağlamak ve bireylerin psikolojik iyi oluşlarını desteklemenin hedeflendiğini söyleyen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ; "Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirirken, uzman kadromuzla daha huzurlu bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bu hizmetimiz aynı zamanda sosyal dayanışma projelerimizin bir parçası. Tüm vatandaşlara açık olan bu hizmetimizi hiç bir ücret talep etmeden yapıyoruz” dedi.  

Aile danışmanlık hizmeti biriminde  "Birey ,çift terapisi, aile, evlilik ve ilişki danışmanlığı, pozitif psikoloji, enerji teknikleri ile beyni yeniden programlayarak travma, özgüven ,öfke kontrolü , korku ve fobi ,zayıflama, bağımlılık, değerlilik ve olumlu düşünme çalışmaları”  yapılıyor.

Bu çalışmaları ile gelen danışanlardan yüzde seksen beş oranında  olumlu sonuçlar alındığı ifade edilirken.  İsteyen herkesin 0 332 512 22 00 numaralı telefonu arayarak randevu alabileceği belirtildi.

(Mustafa İlker Şen)

 

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