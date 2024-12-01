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Konya’nın bir ilçesine dev yatırım! Yıllardır yapılamamıştı..

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın bir ilçesine dev yatırım! Yıllardır yapılamamıştı..
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın’a ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi kazandırıyor. Yapımı son aşamaya gelen tesiste çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın’da çevre dostu büyük bir yatırım yürüttüklerini belirterek, “Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi’miz atık suların ileri biyolojik arıtmayla arıtılarak doğaya zarar vermeden, doğaya deşarjını sağlayacak önemli bir tesis oldu. Böylece vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirdik” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı son aşamaya gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Altay, altyapı projelerinin ilçe bazında geliştirilmesinin belediyenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, 2029 yılına kadar Konya'da atıksu arıtma tesisi bulunmayan ilçe kalmayacağını belirtti.

DOĞAYA SAYGI, İNSANLIĞA SAYGIDIR

Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi'nin, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye ve insana olan duyarlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Ilgın, 50 bin nüfusuyla aslında yıllardır bu hizmeti ilçe belediyesi olanaklarıyla yapamamış. Yeni Büyükşehir Yasası'nın ülkemize kazandırdığı en önemli farkındalıklardan biri de budur. Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi'miz inşallah atık suların ileri biyolojik arıtmayla arıtılarak doğaya zarar vermeden, doğaya deşarjını sağlayacak çevre dostu önemli bir tesis oldu. Belki bu yaptığımız işler insanların direkt hayatına dokunmuyor ama burada milyonlarca lirayı çevreye saygımızdan, insana saygımızdan, doğaya saygımızdan dolayı harcıyoruz. İnşallah yılsonu itibariyle tamamlanıp hizmete sunulmuş olacak. Böylece verdiğimiz sözlerden birini yerine getirmiş oluyoruz” dedi.

AB VE ÖZ KAYNAKLARLA FİNANSE EDİLEN DEV PROJE

Yaklaşık yüzde 50'si Avrupa Birliği tarafından finanse edilen tesisin diğer yarısının da belediyenin öz kaynaklarıyla karşılandığını belirten Başkan Altay, KOSKİ'nin hem şehir merkezinde hem de ilçelerde önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdiğini belirterek, atıksu arıtma tesisinin hayırlı olmasını diledi.

(Mustafa İlker Şen)

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