Konya’nın bu ilçesinde asfalt çalışmaları ara vermeden devam ediyor

Fen işleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Karadiken Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasına başlandı.
Mahalle girişinden, mahalle içine kadar toplam 850 metre uzunluğunda ki yolda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır; "Asfalt çalışmalarımızla ilgili oluşturduğumuz bir plan dahilinde ilerliyoruz. İlçemizin her köşesine hizmetlerimiz artarak gitmeye devam edecek. Bugün Karadiken Mahallemizi Beyşehir'e taşıyan Antalya yolu bağlantısında sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Hemen ardından ilçe merkezinde KOSKİ tarafından yürütülen çalışmalar var. Bu çalışmaların tamamlandığı bölgelere geçip sıcak asfalt çalışmasına devam edeceğiz.” Dedi.
(Mustafa İlker Şen)