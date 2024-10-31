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Konya’nın bu ilçesinde asfalt çalışmaları ara vermeden devam ediyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’nın bu ilçesinde asfalt çalışmaları ara vermeden devam ediyor
Beyşehir Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yılın son günleri de boş geçmek istemeyen ekipler gerek ilçe merkezi, gerekse dış mahallelerde hummalı çalışmalar yürütüyor.

Fen işleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Karadiken Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasına başlandı.

Mahalle girişinden, mahalle içine kadar toplam 850 metre uzunluğunda ki yolda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır; "Asfalt çalışmalarımızla ilgili oluşturduğumuz bir plan dahilinde ilerliyoruz. İlçemizin her köşesine hizmetlerimiz artarak gitmeye devam edecek. Bugün Karadiken Mahallemizi Beyşehir'e taşıyan Antalya yolu bağlantısında sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Hemen ardından ilçe merkezinde KOSKİ tarafından yürütülen çalışmalar var. Bu çalışmaların tamamlandığı bölgelere geçip sıcak asfalt çalışmasına devam edeceğiz.” Dedi.

(Mustafa İlker Şen)

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