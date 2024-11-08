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Konya’nın bu ilçesinde dere ve su yatakları ilaçlandı!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın bu ilçesinde dere ve su yatakları ilaçlandı!

Beyşehir'de, sonbahar mevsiminin sıcak geçmesi nedeniyle Beyşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, kanal, dere ve su yataklarında kronomid  (sivrisinek ve türevleri) ve simulium ile mücadele kapsamında larva ve tuzaklama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye yetkilileri, yaz aylarında olduğu gibi sonbaharda da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çalışmalar kapsamında su kaynakları ve çevresinde larvaların çoğalmasını önlemek için düzenli olarak tuzaklama yapılıyor ve ilaçlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Beyşehir İçin Çalışıyoruz

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, halk sağlığını korumak ve ilçede daha yaşanabilir bir çevre sunmak adına mücadele çalışmalarının süreceğini ifade etti. Başkan Bayındır, özellikle yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve karasinek popülasyonunun sonbahar boyunca kontrol altında tutulması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

(Mustafa İlker Şen)

 

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