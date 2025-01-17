Konya’nın bu ilçesinde metruk binalar yıkılmaya devam ediyor

Beyşehir Belediyesi, ilçe genelinde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.
Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan, içinde kimsenin yaşamadığı ve çevre güvenliğini tehdit eden binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.
Belediye ekipleri son olarak Hacıarmağan Mahallesi'nde 3, Hamidiye Mahallesi'nde ise 1 binayı yıktı. Beyşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada metruk yapıların çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu belirterek; "Tespit ettiğimiz ve gerekli incelemeleri tamamladığımız binaların yıkım işlemlerini sürdürüyoruz. Bu çalışmalar hem mahalle sakinlerinin huzuru hem de çevrenin güvenliği için büyük önem taşıyor.” İfadelerine yer verildi.
(Mustafa İlker Şen)