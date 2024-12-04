Konya’nın bu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu! Ekipler sahada seferber oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Beyşehir Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde olası sorunları önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü.
Yağmur suyu drenaj hatlarında tıkanıklık yaşanmaması ve su birikintilerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, tüm birimlerin koordinasyonuyla aralıksız sürdü.
"SORUNSUZ ALTYAPI İÇİN ÖNLEMLER''
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yağışın yoğun olduğu bölgelere ağırlık verdiklerini belirterek; "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını etkilememek adına tüm önlemleri alıyoruz” dedi. Yağmur suyu tahliye kanallarının kontrolü ve temizliği yapılırken, altyapıda herhangi bir sorun yaşanmaması için ekiplerin 7/24 sahada olduğu ifade edildi.
(Mustafa İlker Şen)