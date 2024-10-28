Konya’nın bu ilçesinde TOKİ heyecanı! 152 konut yapılacak

Büyük konut projeleri ile barınma sorununun çözümünde etkin rol oynayan Toplu Konut İdaresi Konya'daki yeni proje için konlları sıvadı.

Konya'ya 152 konut daha!

Konya kent merkezinde Yazır, Gödene ve Ardıçlı bölgelerinde binlerce konutu hak sahiplerine teslim eden TOKİ ilçelerdeki yatırımlarına da devam ediyor. Konya'nın Karapınar ilhçesindeki yeni proje için ihaleye çıkıldı. TOKİ Karapınar'a 152 konut daha yapacak.

2 Mahalleye şantiye!

Karapınar ilçesine kazandırılacak TOKİ konutlarının 100 tanesi Hotamış Mahallesine kalan 52 tanesi ile İslik Mahallese inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı proje ve altyapı çalışmaları için ihaleye çıktı.

Ne zaman tamamlanacak?

Konvansiyonel kalıp sistemi ile yapılacak olan 152 adet konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işiyle birlikte 500 gün sürede tamamlanacak. TOKİ tarafından belirlenen süre ihale sonrası yer teslimi ile başlayacak.

(Mustafa İlker Şen)