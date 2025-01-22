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Konya’nın bu ilçesinde yeni turizm hamlesi! İlçenin geleceğini şekillendirecek

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın bu ilçesinde yeni turizm hamlesi! İlçenin geleceğini şekillendirecek

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçenin turizmdeki geleceğini şekillendirecek önemli projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Bayındır, Beyşehir'in kıyı şeridi ve Yeşildağ İskelesi'ni kapsayan projeler hakkında detaylar verdi. "Milli Parklar ve Devlet Su İşleri ile iş birliği içinde hazırladığımız kıyı ıslah planı, Yeşildağ İskelesi'nin modernizasyonu ve uzun vadeli gelişim projelerimizi bu yaz sezonunun sonunda tamamlamayı hedefliyoruz,” dedi.

Projenin detayları arasında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, tramvay hattı ve kıyı şeridinde sosyal donatı alanları bulunuyor. Başkan Bayındır, bu çalışmaların Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini en iyi şekilde değerlendireceğini belirtti.

"Beyşehir'in ufku turizmle açılacak”

Başkan Bayındır, Beyşehir'in Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın "Cennet ya burasıdır ya buranın altındadır” sözüyle övdüğü bir yer olduğunu hatırlatarak, "Bu projelerle Beyşehir'in doğal mirasını ve kültürel değerlerini koruyarak, turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız. Akdeniz'den Konya'ya, Ankara'ya uzanan ulaşım ağımızı daha etkili kullanarak şehrimizi turizmde bir cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

(Mustafa İlker Şen)

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