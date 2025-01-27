Konya’nın bu ilçesine 588 milyon TL’lik proje

Konya’nın Kulu ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 300 konutluk TOKİ ihalesi sonuçlandı. Proje, 588 milyon TL’ye yapılacak.

Kulu ilçesine TOKİ geliyor. Konya Merkezli bir şirketin ihalesini aldığı 300 konut, modern yaşam alanları sunacak. Konutların 192 adeti 2+1, 112 adeti 3+1 ve 4 adet dükkan olarak oluşurken, 500 gün içerisinde yapılması hedefleniyor. Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"TOKİ Projesinin İhalesi Sonuçlandı. Kulu'muzda gerçekleştirilecek 300 konutluk TOKİ projesinin ihalesi sonuçlandı. İhaleyi, 588 milyon TL bedelle Konya merkezli şirket kazandı. Bu önemli proje, Kulu'da konut ihtiyacını karşılamak ve halkımıza modern yaşam alanları sunmak adına büyük bir adım olacaktır.

Proje kapsamında, 12 blok 2+1 daireden oluşan toplam 192 adet konut, 7 blok 3+1 daireden oluşan toplam 112 adet konut, 1 blok ticari alanda 4 adet dükkan inşa edilecektir.

Toplamda 500 gün içinde tamamlanması planlanan bu proje, modern yapıları ve sosyal donatıları ile Kulu'muzun çehresini değiştirecek. İnşaat sürecinde hedef, konutları planlanandan önce teslim ederek halkımıza en kısa sürede hizmet vermektir.

Bu projeyi ilçemize kazandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kulu'muz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi