Konya’nın bu ilçesine yeni kapalı pazar yeri! Çalışmalarda sona gelindi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımı devam eden modern kapalı pazar yeri projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Beyşehir Belediyesi, inşaatın son durumu hakkında bilgi paylaşarak, vatandaşlara ve pazarcılara önemli bir müjde verdi.



"HEM ESNAF HEM DE VATANDAŞ RAHAT EDECEK”

Yeni kapalı pazar yeri, hem pazarcı esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşlar için önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Modern altyapısıyla dikkat çeken proje, yazın sıcaktan, kışın ise yağmur ve kardan etkilenmeden alışveriş yapma imkânı sunacak. Beyşehir Belediyesi, projenin esnafın ticaret şartlarını iyileştirirken vatandaşlara da konforlu bir deneyim yaşatacağını vurguladı.



ÇALIŞMALARDA ÖNEMLİ AŞAMALAR TAMAMLANDI

Beyşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, pazar yerinin inşaatında şu detaylara yer verildi:

Çatı kapatma çalışmaları tamamlandı.

Yağmur ve temizlik suyu drenaj sistemleri tamamlandı.

Çatı oluk ve aydınlatma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Zemin betonlama çalışmaları ise kısa süre içinde başlayacak.

İlçeye yeni kazandırılacak kapalı pazar yeri inşaatında son durumu paylaşan Beyşehir Belediyesi, "Kısa bir süre sonra pazar yerini pazarcılarımız ve vatandaşlarımızın kullanımına açacağız'' ifadelerine yer verdi.

(Mustafa İlker Şen)