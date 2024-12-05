GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’nın bu ilçesine yeni kapalı pazar yeri! Çalışmalarda sona gelindi

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın bu ilçesine yeni kapalı pazar yeri! Çalışmalarda sona gelindi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımı devam eden modern kapalı pazar yeri projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Beyşehir Belediyesi, inşaatın son durumu hakkında bilgi paylaşarak, vatandaşlara ve pazarcılara önemli bir müjde verdi.


"HEM ESNAF HEM DE VATANDAŞ RAHAT EDECEK”

Yeni kapalı pazar yeri, hem pazarcı esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşlar için önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Modern altyapısıyla dikkat çeken proje, yazın sıcaktan, kışın ise yağmur ve kardan etkilenmeden alışveriş yapma imkânı sunacak. Beyşehir Belediyesi, projenin esnafın ticaret şartlarını iyileştirirken vatandaşlara da konforlu bir deneyim yaşatacağını vurguladı.


ÇALIŞMALARDA ÖNEMLİ AŞAMALAR TAMAMLANDI

Beyşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, pazar yerinin inşaatında şu detaylara yer verildi:

  • Çatı kapatma çalışmaları tamamlandı.
  • Yağmur ve temizlik suyu drenaj sistemleri tamamlandı.
  • Çatı oluk ve aydınlatma çalışmalarında sona yaklaşıldı.
  • Zemin betonlama çalışmaları ise kısa süre içinde başlayacak.

İlçeye yeni kazandırılacak kapalı pazar yeri inşaatında son durumu paylaşan Beyşehir Belediyesi,  "Kısa bir süre sonra pazar yerini pazarcılarımız ve vatandaşlarımızın kullanımına açacağız'' ifadelerine yer verdi.

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER