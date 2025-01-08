Konya’nın endemik hazinesi! Bu bitki sadece 1 ilçede yetişiyor

Türkiye'nin doğal zenginlikleri arasında yer alan Koyak Tülübaşı (Psephellus hadimensis), dünya üzerinde yalnızca Konya'nın Hadim ilçesindeki Gevne Vadisi'nde bulunuyor. 1998 yılında tanımlanan ve o tarihten bu yana başka bir bölgede görülmeyen bu özel bitki türü, dar ve izole bir yayılış alanına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Gevne Vadisi'nin eşsiz güzelliği

Koyak Tülübaşı'nın yaşam alanı, Gevne Çayı'nın geçtiği, sarp ve derin bir vadi olan Gevne Vadisi'nin Tosmur Yaylası kesimiyle sınırlı. Tür, özellikle vadinin güney yamaçlarındaki orman açıklıklarında bulunuyor. Bu alan, Psephellus cinsi bitkilerin batıya doğru yayılışının en uç noktası olarak kabul ediliyor.

Yaz aylarında çiçekleniyor

Lokal endemik bir tür olan Koyak Tülübaşı, Haziran-Temmuz aylarında çiçeklenir. Yayılış alanı içerisinde 500 civarında birey gözlemlenmiştir. Bu tür oldukça izole ve dar bir yayılış alanına sahip.

Korunması gerekli bir doğal miras

Bu nadir türün, sadece belirli bir alanda görülmesi, Koyak Tülübaşı'nı koruma altına alınması gereken bir doğa hazinesi haline getiriyor.

(Mustafa İlker Şen)