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Konya’nın güzel ilçesi daha güzel olacak! Gelen gitmek istemeyecek

Mustafa İlker Şen
Muhabir

Konya'nın gölüyle ünlü ilçesinde büyük projeler yükseliyor. 

Turizme yatırım zamanı! 

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünü sınırlarına alan Konya'nın Beyşehir ilçesinde turizm yatırımlarına hız verildi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'in geleceği için ortaya koydukları hedefleri hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. 

Başkan Bayındır, "Güneşin koşarak doğup hüzünle battığı şehir Beyşehir için güzel projeler hazırlandığını duyurmak istiyorum” diyerek, özellikle kıyı düzenleme ve ilçenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önemli adımların atılacağını ifade etti. 

Konya'nın cennet ilçesi

Başkan Bayındır 5 yıllık görev süresi içinde Beyşehir'i gelenlerin ayrılmak istemeyeceği bir ilçe yapacağını açıkladı. Hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için önemli projeler hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Adil Bayındır bazı detayları paylaştı. 

Üçlü dayanışma!

Beyşehir'de yeni şantiyeler kuruldu ve inşaatlar başladı. Göl manzarasını içine alan, kıyı düzenlemelerini kapsayan projeler Beyşehir'i çok daha güzel hale getirecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Beyşehir'e büyük önem verdiğini kaydeden Adil Bayındır "Kamuoyuna sabır diyoruz. Beyşehir'in sorunları dahil her şeyin farkındayız. Yapmamız gerekenleri biliyoruz ve şehrimize bu dönemi tamamladığımız gün arkamıza bırakacağımız eserler milletimize helal olsun diyoruz. İnşallah bunları başaracağız ve başarmakta zorundayız. Bu dönemin sonunda şehrimize bırakacağımız eserler milletimize helal olsun” dedi.

(Mustafa İlker Şen)

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