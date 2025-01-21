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Konya’nın Küçük Emrah’ı; Konyalı Küçük Abidin

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’nın Küçük Emrah’ı; Konyalı Küçük Abidin

1980'li yıllarda müzik dünyasında büyük bir çıkış yaparak adını duyuran "Küçük Emrah" (Emrah Erdoğan) sonrası ‘'Küçük'' kelimesi büyük bir popülerlik kazanmıştı.

Genç yaşta sahneye çıkarak hem müzik hem de sinema alanında elde ettiği başarı, ona hayranlık duyan pek çok genç sanatçıyı etkiledi.

Müzik endüstrisinden stratejisi olarak "Küçük" imajı

1980'ler sonrası dönemde "Küçük" kelimesi, bir tür müzik endüstrisi stratejisi olarak, popülerlik, başarı ve gençlik temalarını birleştirerek pek çok ismini duyuramaya çalışan yeni sanatçılara verilmeye başlandı.

Konya'nın Küçük Emrah'ı

Bunlardan biride Konyalı Küçük Abidin…

Seslendirdiği türkülerle Konyalı Küçük Abidin, genç yaşta sahneye çıkmaya başlaması ve o yıllarda "Küçük” kelimesinin bir imaj olarak görülmesi nedeniyle, ayrıca Konyalı olmasından dolayı sahne ismini 'Konyalı Küçük Abidin' olarak kullandı.

12 türkü seslendirdi

Konyalı Küçük Abidin,  12 farklı türkü seslendirdi. Bunlar arasında "Eklemedir Koca Konak", "Gitme Turnam", "Hata Benim", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Değmen Benim", "Bekar Gezelim", "Yeşil Ördek", "Pınar Başından Bulanır", "Fırat", "Taşa Çaldım", "Eylen Sunam" ve "Vardım Hint Eline" gibi sevilen eserler yer alıyor.

(Mustafa İlker Şen)

 

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