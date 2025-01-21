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Konya’nın Meram ilçesinde büyük fırsat! Son başvuru tarihi 31 Ocak

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın Meram ilçesinde büyük fırsat! Son başvuru tarihi 31 Ocak

Konya'nın Meram ilçesinde, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşlar için Meram Belediyesi, şehir hayatından uzaklaşmak ve doğayla buluşmak isteyenler için Meram Hobi Bahçeleri önemli bir fırsat sunuyor.

Başvurular başladı

Meram ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, 15 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında hobi bahçesi başvurusu yapabilecekler. Başvurular, yalnızca Meram sınırları içerisinde ikamet eden 18 yaşından büyük her vatandaş için geçerli olup, aynı adresten yalnızca bir kişinin başvuru yapabileceği belirtildi.

Noter huzurunda kura çekilecek

Başvurular alındıktan sonra, bahçe sakinleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura tarihi ayrıca duyurulacak ve başvuru sırasında kaydedilen cep telefonu numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.

Başvuru genel şartları

  • Sadece Meram İlçesinde ikamet eden vatandaşlar 15 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilir.
  • Aynı adresten sadece 1 kişi müracaat edebilecektir.
  • 18 yaşından büyük olan her vatandaş başvuru yapabilecektir.
  • Kura ile belirlenecek olan bahçe sakinleri ile yapılacak sözleşme aşamasında Nüfus müdürlükleri ya da E-Devlet portalinden kendi adına düzenlenmiş olan İkametgat İlmuhaberi (Yerleşim Yeri Belgesi) Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne (sözleşme imzalarken) teslim edilecektir.
  • Sözleşme imzalanırken 1 defaya mahsus 5.000 TL tahsis ücreti alınacaktır. Bu ücret sözleşme sona ermesinde veya iptal edilmesinde iade edilmeyecektir.
  • Hobi Bahçeleri 5 yıllığına tahsis edilecek olup, her yıl için 5.000 'er TL kira ücreti alınacaktır.
  • Yıllık 2 eşit taksit şeklinde ödeme yapılacak olup, ilk taksit sözleşme aşamasında ödenecek, ikinci taksit ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödenecektir.
  • Bahçeler mevcut durumları ile teslim edilecek olup, her türlü tamir, bakım ve boya işleri bahçe sakini tarafından yapılarak Taahhütnameye uygun hale getirmek yine bahçe sakininin sorumluluğunda olacaktır. Hobi bahçesi sakini bu bakımlar için belediyeden her hangi hak ve ücret talebinde bulunamaz.
  • Bahçe sakini tahsis taahhütnamesini imzalayacağında, daha önceki yıllara ait hobi bahçesi tahsis ücreti borcu olmayacaktır.
  • Başvurular alındıktan sonra bahçe sakinleri Noter tarafından yapılacak Kura ile belirlenecek olup, Kura çekiliş tarihi ayrıca ilan edilecek ve başvuru aşamasında kaydedilen Cep Telefon numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.
  • Kurada hak sahibi olan vatandaşlarımız 1 Nisan tarihinden itibaren sözleşmeye davet edilecektir.

(Mustafa İlker Şen)

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