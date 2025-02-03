Konya’nın sevilen süpermarketi 31. şubesini açtı

Konya ekonomisinin yükselen markalarından Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Perakende sektörünün öncülerinden olan firma, müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışı ile büyümesini sürdürüyor.
31. Şube Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'nde açıldı
Şehir genelinde süpermarket zincirini genişleten Çelikkayalar, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, Başak Caddesi'nde 31. şubesini hizmete açtı. Açılış törenine yoğun katılım sağlanırken, vatandaşlar yeni marketin avantajlı kampanyalarından yararlanma fırsatı buldu.
"2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz"
Çelikkayalar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya, firmanın büyüme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Konya ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kaya, "Şu anda 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz ve Çelikkayalar'ı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.
Sevilen program bu yıl seyircilerle buluşuyor
Ali Kaya ayrıca, geleneksel hale gelen ve KONTV ekranlarında büyük ilgi gören "Ali Kaya ve Süleyman Kara ile Ramazan Alışverişi" programının bu yıl da izleyicilerle buluşacağını müjdeledi.
(Mustafa İlker Şen)