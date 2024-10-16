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Konya’nın turizm potansiyeli olarak en önemli ilçesi! Manastır Tabiat Parkı şehre yakışır hale gelecek

Selman Kaya
Muhabir
Konya’nın turizm potansiyeli olarak en önemli ilçesi! Manastır Tabiat Parkı şehre yakışır hale gelecek
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile ilçe yatırımlarını değerlendirerek Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Manastır Tabiat Parkı’nda yürütülen çalışmaları inceledi. Beyşehir’in turizm potansiyeli açısından Konya’nın en önemli ilçelerinden birisi olduğunu belirten Başkan Altay, “Yaptığımız çalışmayla 2025’in bahar aylarında Yaka Manastır Tabiat Parkı Konya’ya yakışır bir hale gelecek. Hayırlı olsun” dedi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir için güzel projeler ürettiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir'i ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yürütülen yatırımları değerlendirdi.

Başkan Altay, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile birlikte; Beyşehir Arıtma Tesisi, Beysu yatırımı, Yaka Manastır Çevre Düzenlemesi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden yatırımlarını istişare etti.

"BEYŞEHİR TURİZM POTANSİYELİ OLARAK EN ÖNEMLİ İLÇELERİNDEN”

Toplantının ardından Yaka Manastır Tabiat Parkı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Altay, Konya'da turizmi canlandırmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Beyşehir'in turizm potansiyeli olarak Konya'nın en önemli ilçelerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Özellikle Demir Kapı Tüneli'nin yapılmasından sonra Beyşehir-Antalya istikametinde çok yoğun araç trafiği oluştu. Şu anda Yaka Manastır Tabiat Parkı'ndayız. Bu alan Büyükşehir Belediyemize geçti. Arka tarafta hepimizin kullandığı göl manzaralı bir restoranımızı ve 9 bungalov evden oluşan bir tesisi yapıyoruz. İnşallah 2025'in bahar aylarında Yaka Manastır Tabiat Parkı Konya'ya yakışır bir hale gelecek. Hem Beyşehirlilere hem Konyalılara hem de seyahat eden vatandaşlarımıza burada Beyşehir'in balığını ikram etme, yöresel lezzetlerini ikram etme imkanına kavuşmuş olacağız. Önemli bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Konya'ya ve Beyşehir'e hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BAYINDIR BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayandır da Beyşehir için güzel projeler hazırladıklarını dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanıma ve mesai arkadaşlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Hedefleri ortaya koyduk, adım adım ilerliyoruz. Uğur başkanımızın da Beyşehir'e olan sevgisini biliyoruz. Burada yaptığı güzel projelerle birlikte güzel eserlere imza atmaya devam edeceğiz. 5 yılın sonunda bu şehre gelenler burada kalmaya çalışacak. Onların ağırlanabileceği yerleri planlıyoruz. Turizmde gelmemiz gereken yeri planlıyoruz” diye konuştu.

(Selman Kaya)

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