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Konya Ovası’nda tarımda dönüşüm: Verimlilik ve yenilikler artıyor!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya Ovası’nda tarımda dönüşüm: Verimlilik ve yenilikler artıyor!

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası, son zamanlarda tarımda verimliliği artıran organik gübre kullanımına ve lazerli tarla tasviyesine yöneliyor.

HAYVAN GÜBRESİNİN ÖNEMİ ARTIYOR!

Karatay Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğünün KOP İdaresi desteğiyle Beşağıl Mahallesi'nde yürüttükleri proje kapsamında, kendi yürür katı gübre dağıtma makinelerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Son yıllarda hayvan gübresinin önemi giderek artarken, organik gübre kullanımı tarımda verimliliği artıran önemli bir faktör haline geldi.

LAZERLİ TARLA TESVİYE UYGULAMASI

Konya Ovası'nda lazerli tarla tesviye uygulamalarının da yaygınlaşması, sağlıklı ekim ve sulama randımanına olumlu katkılar sağlıyor. Tarla yüzeyinin dengeli olması, verimlilik açısından en kritik faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

TARIM ARAZİLERİ DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

Konyalı çiftçiler, tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını hedefliyor. Tarımda modern tekniklerin benimsenmesi, bölgedeki çiftçilere önemli avantajlar sunarken, organik gübre ve lazerli tesviye uygulamaları sayesinde tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanıyor.

(Mustafa İlker Şen)

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