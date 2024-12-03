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Konya Ovası’nda tehlike! Tohumlar yağmur bekliyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya Ovası’nda tehlike! Tohumlar yağmur bekliyor
Kurak geçen Ekim ayının ardından gelen kar yağışı, şiddetli rüzgar nedeniyle toprak yüzeyinden sıyrıldı; Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yağış olmaması durumunda çimlenme sorunları yaşanabileceğini belirtti.

Konya Ovası'nda, Ekim ayındaki şiddetli kuraklığın ardından Kasım ayında yaşanan kar yağışı, çiftçilerin umudu olmuştu. Ancak bazı bölgelerde şiddetli rüzgarın etkisiyle kar tabakasının toprak yüzeyinden sıyrılması, ekili alanlarda endişe yarattı. 

Çiftçiler yağış bekliyor

Konya'da bu hafta beklenen yağışların gerçekleşmemesi durumunda tohumların homojen çimlenmesinin ve çıkışının olumsuz etkileneceği öngörülüyor.  Tarım alanlarında yapılan incelemelerde, kar yağışının ardından rüzgarın yoğun olduğu bölgelerde toprak nem kaybının hızlandığı ve özellikle henüz yeterince nemlenmeyen ekimlerin risk altında olduğu belirtildi. 

"Ekilen tohumların çimlenme süreci ciddi zarar görebilir''

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toprağın üzerindeki kar tabakası nemin korunmasında hayati bir rol oynuyor. Ancak bu örtü rüzgarla birlikte kaybolunca, ekilen tohumların çimlenme süreci ciddi zarar görebilir. Çiftçilerimizin bu hafta yağış almayı umut ettikleri bir dönemdeyiz” dedi.

Konya'da yağmur bekleniyor!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 3 Aralık Salı (Bugün) ve 4 Aralık Çarşamba günü Konya'yı yağmurlu bir hava bekliyor. Salı günü en düşük sıcaklık 0 dereceyi gösterirken, Çarşamba günü ise en düşük sıcaklık 2 derece olacak. 

(Mustafa İlker Şen)


 

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