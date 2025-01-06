Konya polisi uyardı! Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, "sınavsız ehliyet” iddialarıyla ilgili vatandaşları uyararak yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Vatandaşlara uyarı!
Konya İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde yayılan "sınavsız ehliyet" iddialarına karşı vatandaşları uyardı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tür yasa dışı tekliflerin dolandırıcılık amaçlı olduğuna dikkat çekilerek, vatandaşlardan bağlantılara tıklamamaları istendi.
"Oltalama amaçlı yasa dışı tekliflere kanmayın''
"Sınavsız ehliyet" dolandırıcılığına ilişkin açıklama yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi; "Hemen ehliyet sahibi ol, E-devlet onaylı sınavsız ehliyet” vb. başlıklarla dolaşıma sokulmuş oltalama amaçlı yasa dışı tekliflere kanmayın. Bu amaçla yönlendirilen bağlantılara tıklamayın. Sadece resmi kurumlar tarafından verilen sürücü sertifikasıyla ehliyet sahibi olunabileceğini unutmayın. Sınavsız ve sahte yollarla ehliyet sahibi olmanın yasalarca suç teşkil ettiğini unutmayın.''