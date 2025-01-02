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Konya Şeker’de şivlilik heyecanı coşkuyla yaşandı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya Şeker’de şivlilik heyecanı coşkuyla yaşandı
Konya Şeker merkez kampüsünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şivlilik etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Ragaip Kandili’nin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu

Her yıl, Konya Şeker merkez kampüs girişinde geleneksel olarak düzenlenen Şivlilik etkinliğinde TORKU ürünleri yüzlerce çocukla buluştu.

Çocukların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünlerin ikramı gün boyu devam ederken vatandaşlar TORKU ürünlerini gönül rahatlığıyla tercih ettiklerini söylediler.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da yaptığı açıklamada, "Mübarek Üç Aylar'ın müjdecisi olan Regaip Kandili'nin tüm İslam âlemi ve mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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