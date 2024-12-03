Konya Şeker’den üreticilerine müjde! Paralar hesaplara yatacak

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına mali destek sağlamak amacıyla 347 milyon 970 bin TL'lik patates bedeli vereceğini açıkladı.
Paralar üreticilerin hesaplarına yatıyor!
Konya Şeker, patates bedel ödemesini bugün 3 Aralık 2024 saat: 17:00'dan itibaren üretici ortaklarının hesabına yatırmaya başlıyor.
PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Üretici ortaklarımıza vereceğimiz toplam 347 milyon 970 bin TL'lik patates bedelini bugün saat 17.00'den itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. Ödemelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bir sezon diliyorum” dedi.
(Mustafa İlker Şen)