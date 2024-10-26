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Konya semalarında esrarengiz cisim! Görenler ne olduğunu merak ediyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya semalarında esrarengiz cisim! Görenler ne olduğunu merak ediyor
Konya’nın Kulu İlçesinde gökyüzünde beliren parlak cisim heyecana neden oldu. Peki bu cisim ne?

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi, Kemaliye Mahallesinde oturan bir kişi ilçenin semalarında aniden ortaya çıkan ve parlayan cisim gördü.

Esrarengiz cismi fark eden kişi o anı cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Gökyüzünde beliren parlak cisim ise aileyi şaşırttı.

GÖRÜNEN PARLAK CİSİM NEYDİ? 

Tuz Gölü yakınlarındaki geçici askeri güvenlik bölgesinden ateşlenen füze, Konya'nın Kulu ilçesinde gözüktü. 

Geçici askeri güvenlik bölgesinde füze atış denemeleri 15-26 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.  

Tuz Gölü yakınlarındaki alanın geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesi, füze atış denemelerinin emniyetli bir şekilde tamamlanabilmesi için alındı. 

(Mustafa İlker Şen)

 

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