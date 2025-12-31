Konya TMO’da şok olay! Depo sahibi 500 milyon TL dolandırıp yurt dışına kaçtı; 9 çalışan gözaltında
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Yunak ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kiraladığı depodaki hububatı satan depo sahibi Erkan T., yurt dışına kaçtı. Erkan T.’nin TMO’yu 500 bin TL dolandırdığı tespit edilirken, soruşturma kapsamında 9 depo çalışanı gözaltına alındı.
TMO, Yunak ilçesinde Erkan T.'ye ait lisanslı depoyu, yıllık yaklaşık 40 milyon TL kira bedeli ödeyerek bölgedeki çiftçilerin ürettiği arpa, buğday ve mısırı depoladı. Daha sonra Ticaret İl Müdürlüğü'nün denetimlerinde, TMO tarafından bildirilen hububat miktarı ile depodaki miktarın uyuşmadığı belirlendi. Depo sahibi Erkan T.'ye de ulaşılamayınca durum polise bildirildi.
'ROMANYA'YA KAÇTI' İDDİASI
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbar sonrası çalışma başlattı. Erkan T.'nin, TMO'nun teslim ettiği hububatın yaklaşık 40 tonunu sattığı, bu miktarın piyasa değerinin de yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlendi. Hububatları sattıktan sonra bankalardan da yüksek miktarlarda kredi çeken ve hakkında yakalama kararı bulunan Erkan T.'nin Romanya'ya kaçtığı öne sürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, aralarında deponun sorumlu müdürü ve muhasebecisinin de bulunduğu 9 çalışan gözaltına alındı.
