Konya Valiliği: Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem Konya'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.00'de merkez üssü Isparta'nın Yalvaç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Konya Valiliğinden açıklama!
Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Konya Valiliği, "Merkez üssü Isparta'nın - Yalvaç ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Akşehir ilçemiz başta olmak üzere yakın ilçe merkezlerinden de hissedilen depremde şu ana kadar ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.'' ifadelerine yer verdi.
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