Konya Valiliği ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı!

Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetimli serbestlik yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin kamuya yararlı ücretsiz bir işte çalıştırılmaları amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Valilik arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal tarafından imzalanan protokolle; denetimli serbestlik kapsamında bulunan ve kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma cezası/tedbiri verilen hükümlüler, valiliğe bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışacaklardır. Konya Valiliğinde ve bağlı kamu kurumlarında çalışan hükümlüler, temizlik, genel idare hizmetleri, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi alanlarında görev yapacaklardır bu sayede kamu kurumlarının yardımcı hizmetler alanında ihtiyaç duyduğu iş gücü sağlanmış olacaktır.

Kamuya yararlı bir işte çalışan hükümlülerin; sosyal hayata adapte olma, kurallara uyma, iş disiplini ve zaman yönetimi gibi becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca topluma yararlı hizmetlerde çalışan hükümlülerde iş tatmin duygusunun oluşması ve kamu vicdanının rahatlatılması amaçlanmaktadır.

(Mustafa İlker Şen)