Konya Valisi Akın Başkan Altay’ı ziyaret etti

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Vali Akın, ziyaret sonrası Büyükşehir Taş Bina’daki “Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdâfii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi”ni ve Dijital Tanıtım Merkezi’ni de inceleyerek Başkan Altay’dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Konya'ya atanan Vali İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.
Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette Vali Akın ve Başkan Altay şehrin genel durumu, belediye çalışmaları ve Konya'nın projeleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Ziyareti sebebiyle Vali Akın'a teşekkür eden Başkan Altay, Konya için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Konya Valisi İbrahim Akın da tüm kurumlarla yakın iş birliği içinde Konya'ya en güzel şekilde hizmet etme gayreti içinde olacaklarını vurguladı.
Vali Akın daha sonra Konya Büyükşehir Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi alt katındaki müze bölümünde sergilenen "Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdâfii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi'ni, ardından Konya Dijital Tanıtım Merkezi'ni inceleyerek Başkan Altay'dan bilgi aldı.
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