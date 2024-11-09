Konya Valisi Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali İbrahim Akın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemerde bulundu.
Vali Akın ziyaretleri kapsamında ilk olarak yapımı devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz'ı ziyaret eden Vali Akın, Müdürlükçe gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Müdür Ayaz'dan bilgi aldı.
Akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda İl müdürü, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile bir araya gelen Vali Akın bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Vali Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; müdürlük bünyesindeki kurumların faaliyetleri, il genelinde sürdürülen çalışmalar, tamamlanan ve devam eden projeler, yapı denetim faaliyetleri, çevre projeleri ile denetim ve izleme çalışmaları, şehircilik alanındaki yenilikler, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınan önlemler ve kamu taşınmazlarının yönetimi konuları değerlendirildi.
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