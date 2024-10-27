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Konya Valisi İbrahim Akın Beyşehir’de Yangın Bölgesini ziyaret etti

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya Valisi İbrahim Akın Beyşehir’de Yangın Bölgesini ziyaret etti

Konya Valisi İbrahim Akın, 27 Ekim 2024 tarihinde saat 01.53 civarında Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. 

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Yangın alanında yetkililerden bilgi alan Vali Akın, yangından etkilenen ve evleri zarar gören mahalle sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların mağduriyetini yakından takip eden Vali Akın, devletin desteğinin mahalle sakinleriyle birlikte olduğunu vurguladı. 

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Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında detaylı incelemelerin devam ettiğini ve mahalledeki hasarın hızlıca giderilmesi için çalışmalara başlandığını belirtti.

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(Mustafa  İlker Şen)

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