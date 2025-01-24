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Konya’ya kuvvetli kar yağışı uyarısı! Tedbirlerinizi alın

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’ya kuvvetli kar yağışı uyarısı! Tedbirlerinizi alın

Konya'yı hafta sonu kuvvetli kar yağışı bekliyor. Konya AKOM kuvvetli kar yağışı nedeniyle sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Konya'ya kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 25 Ocak Cumartesi günü Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Özellikle Konya-Antalya karayolu ve 1400 metre rakım üzerindeki bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski bekleniyor.

Hava koşullarına uygun önlemler alın!

Yetkililer, don olaylarına karşı tedbirli olunması ve hava koşullarına uygun önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücülerin kış lastiği kullanmaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri öneriliyor.

Konya AKOM'dan uyarı!

Kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunan Konya AKOM, "25 Ocak Cumartesi günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya'nın güneybatısında (özellikle Konya-Antalya karayolu ve 1400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde) kuvvetli kar yağışı beklenmektedir.  Lütfen don tehlikesine karşı koruma yöntemlerini uygulayınız ve hava koşullarına uygun tedbirlerinizi alınız. Yolda buzlanma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunuz'' ifadelerine yer verdi.

(Mustafa İlker Şen)

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